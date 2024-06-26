Sinop Valisi Özarslan, Saraydüzü ilçesini ziyaret etti
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Saraydüzü ilçesine ziyarette bulundu.
Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Saraydüzü ilçesine ziyarette bulundu.
Özarslan, Saraydüzü Kaymakamlığını ziyaret ederek, ilçedeki yatırımlar hakkında Kaymakam Ahmet Faruk Öksüz’den bilgi aldı.
Ardından Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu'na ziyarette bulunan Özarslan, ziyaretlerin ardından ilçede yapımı devam eden iskan konutları şantiye alanında inceleme yaptı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Özarslan, daha sonra beraberindekilerle Saraydüzü ve Boyabat ilçelerindeki dört köye tarımsal sulama hizmeti veren Asarcık Barajı'nda inceleme gerçekleştirdi.
Özarslan, ilçedeki temaslarını esnaf ziyareti yaparak tamamladı.
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