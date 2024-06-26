Sinop Valisi Özarslan, Saraydüzü ilçesini ziyaret etti

Özarslan, daha sonra beraberindekilerle Saraydüzü ve Boyabat ilçelerindeki dört köye tarımsal sulama hizmeti veren Asarcık Barajı'nda inceleme gerçekleştirdi.

Ardından Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu'na ziyarette bulunan Özarslan, ziyaretlerin ardından ilçede yapımı devam eden iskan konutları şantiye alanında inceleme yaptı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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