Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüphelinin bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu.

Ekiplerce araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 366 gram uyuşturucu ile kalaşnikof tüfek ve 49 fişek ele geçirildi.