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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:53
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüphelinin bulunduğu araç, ilçe girişinde durduruldu.

        Ekiplerce araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 366 gram uyuşturucu ile kalaşnikof tüfek ve 49 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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