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        Boyabat'ta "Tarımsal sulama" toplantısı düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde "Tarımsal sulama" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:37 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:37
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        Boyabat'ta "Tarımsal sulama" toplantısı düzenlendi
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde "Tarımsal sulama" toplantısı gerçekleştirildi.

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, DSİ Samsun 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, DSİ Sinop İl Müdürü Göktuğ Yılmaz, Boyabat Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta ile diğer ilgililer katıldı.

        Toplantıda, Boyabat ilçesinde kuraklık tehlikesine karşı suyun verimli kullanımı ve alınacak tedbirler görüşüldü.

        Yılmaz, Boyabat'ta tarımsal sulama sistemi ile ilgili sorunlarla ilgili sunumunda, ilçede en önemli tarımsal ürünün çeltik olduğunu belirterek, 572 çiftçinin 28 bin 815 dekar alanda çeltik ekimi yaptığını söyledi.

        İlçede çeltik sulamasının daha çok Gökırmak Nehri'nden sağlandığını aktaran Yılmaz, "Tarımsal sulama faaliyetleri sulama birliği ile 18 sulama kooperatifi tarafından yapılmaktadır. Ayrıca ilçedeki 9 göletten de tarımsal sulamada yararlanılmaktadır. İlçemizde sulama proje çalışmaları kapsamında Boyalı ve Ilıksu barajları devam etmektedir. DSİ İl Müdürlüğümüz ve İlçe Özel İdaremizce sulama kanallarının bakımı ve temizlikleri yapılmaktadır." dedi.

        Sunum sonrasında tarımsal sulama yapılan köy muhtarları ile diğer ilgililerin soruları cevaplandı.

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