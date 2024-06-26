Sinop'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sinop'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sinop’ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Z.Ş. idaresindeki 57 AL 218 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Ayancık ilçesi kavşağında kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan E.Ş, E.K. ve K.B. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.