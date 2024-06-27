Erfelek Kaymakamı Altun, köy ziyaretlerinde bulundu
Erfelek Kaymakamı Ataberk Altun, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.
Erfelek Kaymakamı Ataberk Altun, köy ziyaretleri gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde bulunduğu köylerdeki grup yolları ve su depolarında incelemelerde bulunan Altun, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yaşlı vatandaşları da evlerinde ziyaret eden Altun, sorun ve taleplerini dinledi.
Altun, ziyaretleri sırasında tespit edilen sorunların giderilmesi için yetkililere talimat verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.