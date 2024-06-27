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        Sinop'ta çıkan yangında 3,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:15
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        Sinop'ta çıkan yangında 3,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
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        Sinop'un Saraydüzü ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        İlçeye bağlı Korucuk köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Saraydüzü, Boyabat, Durağan ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, İl Özel İdaresi iş makineleri ile Boyabat ve Saraydüzü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce müdahale edilen yangın, üç saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangında yaklaşık 3,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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