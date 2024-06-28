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        Sinop'ta otomobil yön levhasına çarptı, 2 kişi yaralandı

        Sinop'ta, otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:29 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:29
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        Sinop'ta otomobil yön levhasına çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Sinop'ta, otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.Ç. idaresindeki 34 HA 2067 plakalı otomobil, Korucuk Mahallesi'nde yön levhasına çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan B.D, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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