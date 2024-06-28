Sinop'ta otomobil yön levhasına çarptı, 2 kişi yaralandı
Sinop'ta, otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sinop'ta, otomobilin yön levhasına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.Ç. idaresindeki 34 HA 2067 plakalı otomobil, Korucuk Mahallesi'nde yön levhasına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan B.D, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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