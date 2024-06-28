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        Sinop'ta deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı yapıldı

        Sinop'ta, deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:49
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        Sinop'ta deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı yapıldı
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        Sinop'ta, deniz kirliliğine karşı acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

        Hava muhalefeti nedeniyle Sinop Liman sahasında gerçekleştirilen tatbikatta, liman görevlilerine olası gemi kazası anında neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verildi.

        Başaran Denizcilik yetkilisi Emre Altıntop, gazetecilere, denizlerde oluşabilecek kirliliğin önüne geçilebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çok sıkı tedbirler aldığını söyledi.

        Karadeniz'de kötü hava koşulları nedeniyle zaman zaman tankerlerin kaza veya arıza sebebiyle karaya vurduğunu anlatan Altıntop, şöyle konuştu:

        "Verilen eğitimde deniz kirliliği konusunda görevliler bilgilendirilmiştir. Eğitimler 6 ayda bir düzenli olarak verilmeye devam edecek. Bazı gemilerden de bilerek veya bilmeyerek tehlike arz eden malzemeler denize boşaltılmaktadır. Açıkta boşaltılan atıklar kıyıya vurarak deniz kirliliğine neden olurken, kıyı turizmini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kirliliğe karşı en kısa sürede müdahale edilmesi gerekmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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