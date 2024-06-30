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        Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:23
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        Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.G. (61) yönetimindeki 55 AHG 014 plakalı hafif ticari araç, Üzümlü köyü mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Kazada, sürücü ile Ş.K. (49), A.A. (42) ve H.Ş. (57) yaralandı.

        Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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