Sinop'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 4 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
E.G. (61) yönetimindeki 55 AHG 014 plakalı hafif ticari araç, Üzümlü köyü mevkisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile Ş.K. (49), A.A. (42) ve H.Ş. (57) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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