Sinop'un Gerze ilçesinde koruyucu aileler şenlikte buluştu

Sinop’un Gerze ilçesinde Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenen şenlikte, koruyucu aileler ve çocuklar keyifli vakit geçirdi.

İdemli mesire alanında düzenlenen şenlikte çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlenirken, programın ardından ailelere ikramda bulunuldu.

Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, yüreklerindeki sevgi ve vicdan duygularıyla çocuklara sahip çıkan, koruyup kollayan, aile sıcaklığına kavuşturan bütün koruyucu aileleri teşekkür etti.

Etkinliğe Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İl Müftüsü Paşa Bektaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Ercan Okur ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.