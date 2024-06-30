Sinop'ta kaçak su kullanan 7 kişiye para cezası kesildi
Sinop'ta, saat harici kaçak su kullandıkları tespit edilen 7 kişiye toplam 133 bin lira idari para cezası uygulandı.
Sinop'ta, saat harici kaçak su kullandıkları tespit edilen 7 kişiye toplam 133 bin lira idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamada, yaz aylarıyla birlikte köylerdeki su tüketiminde artış yaşandığı belirtildi.
Tüketimin artmasıyla bazı köylerde su sorununun meydana geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Su sorununun giderilmesi, kayıp kaçakların önlenmesi, su hatları ve tesisatlarının kontrol edilmesi amacıyla Valiliğimiz koordinesinde denetim ekibi oluşturulmuştur. Denetim ekiplerimiz yoğun bir şekilde alan ve tesisat taraması yaparak su kaçaklarının tespitine yönelik çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda yapılan denetimler neticesinde, saat harici kaçak su kullanımında bulunan 7 aboneye toplam 133 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Denetim ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarına devam edecektir."
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