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        Sinop'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında yarışmalar düzenlendi

        Sinop'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere, koç ve altın hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 19:25 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:25
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        Sinop'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında yarışmalar düzenlendi
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        Sinop’ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere, koç ve altın hediye edildi.

        İskele Meydanı sahilinde gerçekleştirilen kutlamalarda yüzme, halat çekme ve yağlı direkten Türk bayrağını alma yarışmaları gerçekleştirildi.

        Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen yarışmalarda katılımcılar, uzun süre direkten Türk bayrağını almak için mücadele etti.

        Yarışmada Önder Akkaya, uzun uğraşlar sonucunda aldığı bayrağını Vali Mustafa Özarslan'a takdim etti.

        Akkaya ile halat çekme yarışmasına katılan takım üyelerine koç hediye edilirken, yüzme kategorilerinde dereceye girenlere ise altın verildi.

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