Sinop'un Gerze ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Etkinliğe Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş ve Gerze Liman Başkanı Fevzi İncegöz de katıldı.

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