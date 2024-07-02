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        Sinop'un Gerze ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yarışmalar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 09:03 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:05
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        Sinop'un Gerze ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yarışmalar gerçekleştirildi.

        Gerze İskelesi meydanında düzenlenen etkinlikte yağlı direkte bayrak kapma, yüzme ve deniz altından tabak çıkartma yarışması yapıldı.

        Yarışmalarda birinci olanlara hediyeler verildi.

        Etkinliğe Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş ve Gerze Liman Başkanı Fevzi İncegöz de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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