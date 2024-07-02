Boyabat'ta refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D.Ç'nin kullandığı 35 TR 651 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Sefa Mahallesi mevkisinde refüje çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan K.E, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası otomobilin motor bölümünde çıkan yangın ise Boyabat Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.