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        Durağan'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

        Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 03.07.2024 - 11:09
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        Durağan'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
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        Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Durağan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Yapılan istihbari çalışmaların ardından ilçeye bağlı bir bölgede kazı yaptıkları belirlenen iki şüpheli düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.

        Zanlılar gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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