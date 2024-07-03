Durağan'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Durağan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan istihbari çalışmaların ardından ilçeye bağlı bir bölgede kazı yaptıkları belirlenen iki şüpheli düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.
Zanlılar gözaltına alınırken, kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
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