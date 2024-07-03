Sinop'ta düğünde havaya ateş eden 3 kişiye gözaltı

Olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ile bir av tüfeğine el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarının ardından Ayancık ilçesindeki bir düğün organizasyonunda silahla havaya ateş edildiği tespit edildi.

Sinop'ta bir düğünde silahla havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı.

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