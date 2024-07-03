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        Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 21:55 Güncelleme: 03.07.2024 - 21:57
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        Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.K'nin (70) kullandığı 34 BOF 936 plakalı otomobil, Çatpınar köyü mevkisinde K.Ö. (58) yönetimindeki 34 CEJ 07 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden M.K. ile aynı araçta bulunan C.K. (70) yaralandı.

        Yaralılar, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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