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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 00:46 Güncelleme: 04.07.2024 - 00:46
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Mehmet Ali Demiroğlu'nun (69) kullandığı 06 CPJ 801 plakalı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Bağlıca köyü mevkisinde karşı yönden gelen Mehmet Fatih Dalkılıç (46) idaresindeki ME FD 5757 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile yabancı plakalı otomobilde bulunan Büşra Dalkılıç (37), H.Y.D. (12), R.H.D. (14), E.D. (15) ve İ.E.D (17) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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