Sinop'ta cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanmasına çalışılıyor

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme gerçekleştirdi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sinop'un Gerze ilçesinde bir cep telefonu dükkanından elektronik eşya çalan 2 zanlının yakalanması için çalışma yürütülüyor.

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