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        Sinop'ta cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanmasına çalışılıyor

        Sinop'un Gerze ilçesinde bir cep telefonu dükkanından elektronik eşya çalan 2 zanlının yakalanması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:07
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        Sinop'ta cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanmasına çalışılıyor
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        Sinop'un Gerze ilçesinde bir cep telefonu dükkanından elektronik eşya çalan 2 zanlının yakalanması için çalışma yürütülüyor.

        Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan iş yerinin camını taş atarak kıran 2 zanlı, içeri girerek cep telefonu ve elektronik eşyaları alarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme gerçekleştirdi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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