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        Sinop'ta mevsim şartları sayesinde kestanede verimli sezon bekleniyor

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde bu yıl olumlu mevsim şartları sayesinde iyi bir hasat dönemi geçirilmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:39
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        Sinop'ta mevsim şartları sayesinde kestanede verimli sezon bekleniyor
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde bu yıl olumlu mevsim şartları sayesinde iyi bir hasat dönemi geçirilmesi bekleniyor.

        Önceki yıllarda ortalama 400 ton olan kestane rekoltesi, gal arısı zararlısının etkili olmaya başlamasıyla son 4 yılda azaldı.

        Özellikle geçen yıl bölgede yaşanan olumsuz hava şartları ve gal arısı nedeniyle büyük rekolte kaybı yaşanan kestanede bu yıl iyi giden mevsim şartları, eylül ayındaki hasat sezonu öncesi üreticileri umutlandırdı.

        Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine, 2023 yılının kestane üretimi açısından olağanüstü kötü geçtiğini söyledi.

        Geçen yıl olumsuz geçen mevsimin yanına gal arısı zararlısının da eklenmesiyle kestane üretiminin yok denebilecek seviyeye gerilediğine işaret eden Koca, bu yıl ise ağaçlarda görülen çiçeklenmenin kendilerini umutlandırdığını dile getirdi.

        Rekolte konusunda henüz bir rakam veremediklerini ancak verimin geçen yıla oranla daha iyi noktalarda olacağını öngördüklerini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

        "2023 yılında Erfelek'te bütün kestane ağaçlarını gal arısı sarmış durumdaydı. Beklenmedik şekilde doğal süreç de buna katkı sağladı ve geçen sene yüzde 95'e yakın verim düşüklüğü oldu. Bu sene de aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorduk ama şu anda kestanelerde iyileşme var. Çok güzel şekilde çiçek açtı kestaneler. Yavaş yavaş da kestane oluşumları başladı. Bu sene geçmiş yıllar kadar olmasa da yine de kestanemizin olacağını düşünüyoruz. Vatandaşa kestane satabileceğiz bu bölgeden. Yani beklentimiz, umudumuz var kestaneyle ilgili."

        - Gal arısı zararlısıyla mücadele çalışmaları da sürüyor

        Üreticiler olarak geçen yılı unutmak istediklerine dikkati çeken Koca, "Geçen sene tadına bile bakamadık diyebilirim. Bu bölgede her taraf kestane ağaçlarıyla dolu ama kestane hiç olmadı. Kozalak yaptı ama içleri dolmadı. Enteresan bir durum oldu." dedi.

        Koca, bölgeye gal arısı zararlısıyla mücadele için Orman Bölge Müdürlüğünce "torymus sinensis" isimli avcı böceklerin salımının da devam ettiğini anlatarak, sözlerini, "7 yıl içinde bu böceklerin bölgeye tamamen hakim olmasını bekliyoruz. Şu an bu böcekler ürüyor. Orman teşkilatı da sayılarını artırarak salmaya devam ediyor. Gelecekten umutluyuz." diye tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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