Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta çıkan yangında 6 ev yandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta çıkan yangında 6 ev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Muratlı köyünde ahşap bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle alevlerin başka evlere sıçraması üzerine olay yerine itfaiye, orman, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce müdahale edilen yangın, 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında 6 ahşap ev tamamen yandı.

        Vali Mustafa Özarslan, yangının yaşandığı köye giderek incelemede bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        İsrail'den esir takası anlaşması açıklaması
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta mevsim şartları sayesinde kestanede verimli sezon bekleniyor
        Sinop'ta mevsim şartları sayesinde kestanede verimli sezon bekleniyor
        Sinop'ta cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanmasına...
        Sinop'ta cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanmasına...
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta düğünde havaya ateş eden 3 kişiye gözaltı
        Sinop'ta düğünde havaya ateş eden 3 kişiye gözaltı
        Tescilli Sinop kestane balında bu yıl kovan başına 15 kilogram bal bekleniy...
        Tescilli Sinop kestane balında bu yıl kovan başına 15 kilogram bal bekleniy...