Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta 2023-2024 eğitim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı

        Sinop'ta, geride kalan eğitim öğretim dönemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:19 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta 2023-2024 eğitim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta, geride kalan eğitim öğretim dönemi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ile diğer ilgililer katıldı.

        Toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılan çalışmalar ele alınarak, okulların genel durumu, pansiyon kapasiteleri, derslik başına düşme öğrenci ve öğretmen sayıları, öğrencilerin LGS sınavındaki başarı durumu ile tamamlanan ve devam eden eğitim yatırımlarına ilişkin konular değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        9. Yargı Paketi komisyonda: Sosyal medyadan hakarete yeni düzenleme
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Kayıp olarak aranıyordu! Araçta ölü bulundular
        Evdeki cesede kötü kokudan ulaşıldı!
        Evdeki cesede kötü kokudan ulaşıldı!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Galatasaray ayrılığı açıkladı
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Bir ayda 3 orman yangını çıkardı: "Görevlilere kızdım yaktım"
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri gelişmesi
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Maaş zammı hesabında formül farkı
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Sinop'ta çıkan yangında 6 ev yandı
        Sinop'ta çıkan yangında 6 ev yandı
        Sinop'ta mevsim şartları sayesinde kestanede verimli sezon bekleniyor
        Sinop'ta mevsim şartları sayesinde kestanede verimli sezon bekleniyor
        Sinop'ta cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanmasına...
        Sinop'ta cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanmasına...
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta düğünde havaya ateş eden 3 kişiye gözaltı
        Sinop'ta düğünde havaya ateş eden 3 kişiye gözaltı