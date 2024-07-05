Sinop'ta 2023-2024 eğitim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılan çalışmalar ele alınarak, okulların genel durumu, pansiyon kapasiteleri, derslik başına düşme öğrenci ve öğretmen sayıları, öğrencilerin LGS sınavındaki başarı durumu ile tamamlanan ve devam eden eğitim yatırımlarına ilişkin konular değerlendirildi.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ile diğer ilgililer katıldı.

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