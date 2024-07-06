Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta kuraklık nedeniyle çeltik tarlaları kuyu suyu ile sulanıyor

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik tarlaları, kuyulardan çekilen su ile sulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 06.07.2024 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta kuraklık nedeniyle çeltik tarlaları kuyu suyu ile sulanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde çeltik tarlaları, kuyulardan çekilen su ile sulanıyor.

        Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, yaptığı açıklamada, kuyulardan çekilen suyun soğuk olmasının çeltik verimini beklenen rekoltenin altına düşürdüğünü söyledi.

        Çiftçilerin su sorununun köklü çözüme kavuşturulması için Kolaz Çayı'nın üst tarafına sulama barajı yapılması gerektiğini belirten Elmacı "Yağmurların, kar suyunun bol olduğu aylarda burada tutulacak su, yaz aylarında çiftçimize yarayacaktır. Küresel ısınmaya karşı hazırlıklı olmalıyız. Yağmur diye yalvarıyoruz. İnşallah yağacak yağmur çiftçimizi rahatlatır." dedi.

        Bağlıca Köyü Muhtarı ve çeltik üreticisi Satılmış Demir ise köylerindeki ve bölgedeki diğer köylerde çeltik üreticilerinin Gökırmak ve Kolaz Çayı'nın suyunun kesilmesiyle tarlalarını köy kooperatifleri tarafından açılan su kuyularından çekilen su ile suladıklarını anlattı.

        Şimdilik çeltiklerimizi yanmaktan kurtardıklarını dile getiren Demir, "Tabii bunun bir maliyeti var. Elektrik kullanarak motorlarla çektiğimiz suyun faturası bizi zorluyor. Devletimizden elektrik fatura bedelini faizsiz olarak çeltik hasadı sonrasında almasını talep ediyoruz. Çeltik taban fiyatının da yüzümüzü güldürecek, yorgunluğumuzu alacak bir fiyat olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        Birlikte yaşadığı kadını darp edeni dövmüştü! Delikanlı konuştu!
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        15 yıl hapis istendi! Hakime cinsel saldırıdan dava!
        Tarih yazalım!
        Tarih yazalım!
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kimdir?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        Yıllık izin hakkı nasıl hesaplanır?
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan oldu
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Değersizleşen 'Değerli Konut Vergisi'
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 5 bölgede sağanak!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Pepe ve Ronaldo'dan 'erken' emeklilik!
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Mutlu âşıklar, mutlu anneler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Sinop'ta 2023-2024 eğitim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı
        Sinop'ta 2023-2024 eğitim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı
        Sinop'ta çıkan yangında 6 ev yandı
        Sinop'ta çıkan yangında 6 ev yandı
        Sinop'ta mevsim şartları sayesinde kestanede verimli sezon bekleniyor
        Sinop'ta mevsim şartları sayesinde kestanede verimli sezon bekleniyor
        Sinop'ta cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanmasına...
        Sinop'ta cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanmasına...
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Boyabat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı