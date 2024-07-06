Eski Sinop Belediye Başkanı Ergül'ün cenazesi toprağa verildi

Cenazeye Ergül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sinop Valisi Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran ile vatandaşlar katıldı.

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