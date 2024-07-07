Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        "Astoria Grande" kruvaziyeri 825 yolcusuyla Sinop'a geldi

        Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 825 yolcusu ve 436 kişilik mürettebatıyla Sinop'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 07.07.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 825 yolcusuyla Sinop'a geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya'nın Soçi limanından hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", 825 yolcusu ve 436 kişilik mürettebatıyla Sinop'a geldi.

        Soçi limanından hareket eden 1200 yolcu kapasiteli, 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı kruvaziyer, Sinop limanına demirledi.

        Geminin yolcuları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile turizm acentelerinin görevlilerince karşılandı.

        Yolcular, gün boyu kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.

        Astoria Grande, Sinop'un ardından İzmir'e hareket edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu uykularında öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu uykularında öldürdü
        Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı!
        Kendisini vurandan daha fazla ceza aldı!
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Futbolun zarif yüzü!
        Futbolun zarif yüzü!
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Direksiyon sınavında değişiklik gündemde: 2 denemede park edemeyen başarısız sayılacak
        Direksiyon sınavında değişiklik gündemde: 2 denemede park edemeyen başarısız sayılacak
        Evini taşlayan damadını öldürdü!
        Evini taşlayan damadını öldürdü!
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Zemin çöküyor, önlem alınmazsa sular altında kalacak
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Tunceli'de ölümcül uyarı: Gördüğünüz an uzak durun
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Cesetsiz cinayet davasında soruşturmayı yürüten polisler dinlendi
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        Eski Sinop Belediye Başkanı Ergül'ün cenazesi toprağa verildi
        Eski Sinop Belediye Başkanı Ergül'ün cenazesi toprağa verildi
        Boyabat'ta kuraklık nedeniyle çeltik tarlaları kuyu suyu ile sulanıyor
        Boyabat'ta kuraklık nedeniyle çeltik tarlaları kuyu suyu ile sulanıyor
        Sinop'ta 2023-2024 eğitim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı
        Sinop'ta 2023-2024 eğitim dönemi değerlendirme toplantısı yapıldı
        Sinop'ta çıkan yangında 6 ev yandı
        Sinop'ta çıkan yangında 6 ev yandı
        Sinop'ta mevsim şartları sayesinde kestanede verimli sezon bekleniyor
        Sinop'ta mevsim şartları sayesinde kestanede verimli sezon bekleniyor
        Sinop'ta cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanmasına...
        Sinop'ta cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan 2 zanlının yakalanmasına...