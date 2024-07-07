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        Sinop'ta yağmur duası yapıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:28 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:28
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        Sinop'ta yağmur duası yapıldı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.

        Satı köyünde düzenlenen etkinlik, imam Atilla Şentürk tarafından yağmur duası okunmasıyla başladı.

        Etkinlikte ilçe merkezi ve çevre köylerden katılanlara yöresel yemek ikram edildi. kurban kesildi.

        Köy muhtarı Aslan Sönmez, her yıl olduğu gibi bu yıl da yağmur duası etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Türbe etkinliğine katılanlara teşekkür ediyorum. Kültürlerimizi yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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