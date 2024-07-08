Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta boğulma vakalarına karşı sahilde tedbir alındı

Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'ta boğulma vakalarının önlenmesi için vatandaşların yoğun olarak denize girdiği sahillerde bir dizi tedbir uygulanıyor.

Geçmiş yıllarda sık sık boğulma vakalarının yaşandığı kentte bu yaz sezonunda yaşanması muhtemel yeni vakaların önlenmesi için ek tedbirler uygulamaya konuldu.

Bu kapsamda Sinop Belediyesi tarafından oluşturulan 15 kişilik cankurtaran ekibi 9 noktada görev yapıyor. 200 metre aralıklarla cankurtaran kuleleri konulan sahillerde, ekiplerce ATV aracıyla devriye görevi de yapılıyor.

Vatandaşları olumsuz hava koşullarında denize girmemeleri konusunda uyaran ekipler, muhtemel boğulma vakalarına daha etkin müdahale edebilmek amacıyla tatbikat gerçekleştiriyor. Meteorolojik verileri değerlendiren Valilik ise tedbirler çerçevesinde şehrin kuzey sahillerinde bazı günler denize giriş yasağı uyguluyor. Yasağın uygulandığı günlerde vatandaşlar ve turistler, kentin güney sahillerinde bulunan güvenli plajlara yönlendiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahillerde devriye görevi yaparak, vatandaşları rip akıntısına karşı uyarıyor.