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        Sinop'ta 76 bin 700 makaron ele geçirildi

        Sinop'ta düzenlenen operasyonda, 76 bin 700 makaron (filtreli sigara rağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:26 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:26
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        Sinop'ta 76 bin 700 makaron ele geçirildi
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        Sinop'ta düzenlenen operasyonda, 76 bin 700 makaron (filtreli sigara rağıdı) ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Boyabat ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 76 bin 700 makaron ile 24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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