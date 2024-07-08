Sinop'ta 76 bin 700 makaron ele geçirildi

Sinop'ta düzenlenen operasyonda, 76 bin 700 makaron (filtreli sigara rağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Boyabat ilçesinde iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 76 bin 700 makaron ile 24 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.