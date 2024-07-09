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        Sinop'ta Gazi Çelebi Türbesi'nde bakım onarım yapılıyor

        Sinop'ta, tarihi Pervane Medresesi'nde yer alan Gazi Çelebi Türbesi'nde bakım onarım çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:08 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:08
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        Sinop'ta Gazi Çelebi Türbesi'nde bakım onarım yapılıyor
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        Sinop'ta, tarihi Pervane Medresesi'nde yer alan Gazi Çelebi Türbesi'nde bakım onarım çalışması yürütülüyor.

        Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, türbenin bulunduğu yapının duvar ve çatı kısımlarında bakım onarım, diğer bazı bölümlerde de tadilat yapılıyor.

        Özellikle yaz sezonlarında binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi Pervane Medresesi'nde bulunan türbenin, çalışmaların ardından gelecek günlerde tekrar ziyarete açılacağı öğrenildi.

        Bu arada, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kentteki Feti Baba Mescidi'nde yapılacak restorasyon çalışmalarının da kısa sürede başlayacağı bildirildi.

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