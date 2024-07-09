Ayancık'ta otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Z.A'nın (67) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Büyükdüz köyü mevkisinde yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.A. (68) sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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