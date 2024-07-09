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        Ayancık'ta otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:21
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        Ayancık'ta otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Z.A'nın (67) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Büyükdüz köyü mevkisinde yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.A. (68) sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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