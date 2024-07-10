Boyabat'ta Kaymakam Yılmaz, köy ziyaretlerinde bulundu

Sinop'un Boyabat ilçesinde Kaymakam Enver Yılmaz, köy ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Yılmaz, ilçeye bağlı Kovaçayır, Esentepe, Sarıyer, Kozanlı, Bürüm, Karamusalı, Kavak ve Aşıklı köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerinde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, sorun ve talepleri dinleyerek devletin sağladığı hibe destekleriyle ilgili bilgi aktardı.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Yılmaz, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanarak orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını istedi.