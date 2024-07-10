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        Binlerce yıllık eserlerin bulunduğu Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni sezon kazısı başladı

        Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni sezon kazıları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:48 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:48
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        Binlerce yıllık eserlerin bulunduğu Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni sezon kazısı başladı
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        Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni sezon kazıları başladı.

        Geride kalan 14 yıllık sürede 1600 yıllık döşeme mozaiklerinin yanı sıra kilise kalıntıları, hamam, heykel parçaları ve çeşitli hayvan figürlü objelerin gün yüzüne çıkarıldığı kazılarda, bu yıl yeni eserlere ulaşılması hedefleniyor.

        Vali Mustafa Özarslan, Balatlar Yapı Topluluğu kazısının yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu'ndan bilgi aldı.

        Özarslan, 2009 yılında başlayan Balatlar Yapı Topluluğu kazılarda bugüne kadar çok önemli tarihi eserlerin bilim dünyasına kazandırıldığını söyledi.

        Bu kadar değerli bir hazinenin kıymetinin bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Özarslan, şunları kaydetti:

        "Biz bu tarihi eserleri sadece para getiren eserler olarak görmüyoruz. Bunlar bizlerin, Sinop'un zenginliği. O açıdan burada gün yüzüne çıkarılan tüm eserleri çok önemsiyor ve kültürel birer miras olarak görüyoruz. Kazımıza Kültür ve Turizm Bakanlığımız her yönden destek veriyor. İnşallah burada en kısa sürede kazıları bitirip restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Asıl olan bu yapı topluluğunun korunması ve yaşatılması."

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