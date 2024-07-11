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        Ayancık'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:27
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        Ayancık'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        S.Ş. (49) idaresindeki 34 DUZ 035 plakalı kamyon, Zaviye köyünde yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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