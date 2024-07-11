Ayancık'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Sinop'un Ayancık ilçesinde kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.
S.Ş. (49) idaresindeki 34 DUZ 035 plakalı kamyon, Zaviye köyünde yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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