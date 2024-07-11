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        Dikmen'de Kaymakam Civelek köy ziyaretlerinde bulundu

        Sinop'un Dikmen ilçesinde Kaymakam Ozan Civelek, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:57
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        Dikmen'de Kaymakam Civelek köy ziyaretlerinde bulundu
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        Sinop'un Dikmen ilçesinde Kaymakam Ozan Civelek, köy ziyaretlerinde bulundu.

        Civelek, beraberindekilerle Küçükkızık ve Yaylabeyi köylerini ziyaret etti.

        Burada köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Civelek, köylerin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

        Köylerde yapılan yol ve altyapı çalışmalarını da inceleyen Civelek, hibe destekleriyle ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

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