Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop Valisi Özarslan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişiminde yaralanan Zekeriya Yaşar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop Valisi Özarslan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2026'daki darbe girişiminde yaralanan Zekeriya Yaşar'ı ziyaret etti.

        Yaşar'ı Durağan ilçesindeki evinde ziyaret eden Özarslan'a Kaymakam Celal Güngör ve Belediye Başkanı Necmettin Ermiş eşlik etti.

        Yaşar ve ailesiyle sohbet eden Özarslan, ülke olarak tüm şehit ve gazilere minnettar olduklarını söyledi.

        Devlet olarak her daim gazilerin ve şehit ailelerinin yanlarında olacaklarını vurgulayan Özarslan, "Milletimiz ve devletimiz şehitlerimize, gazilerimize ve kıymetli ailelerine sonuna kadar sahip çıkacaktır. Devlet olarak her daim yanınızda olacağız. Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimize ve bütün gazilerimize minnettarız." dedi.

        Özarslan, ziyarette gazi Yaşar'a Türk bayrağı hediye etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Süper Lig'de fikstür çekiliyor!
        CANLI | Süper Lig'de fikstür çekiliyor!
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
        Otomobilinde ölü bulundu
        Otomobilinde ölü bulundu
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Doğuda da batıda da sel var!
        Doğuda da batıda da sel var!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Dikmen'de Kaymakam Civelek köy ziyaretlerinde bulundu
        Dikmen'de Kaymakam Civelek köy ziyaretlerinde bulundu
        Ayancık'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Ayancık'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
        Binlerce yıllık eserlerin bulunduğu Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni sezon...
        Binlerce yıllık eserlerin bulunduğu Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni sezon...
        Boyabat'ta Kaymakam Yılmaz, köy ziyaretlerinde bulundu
        Boyabat'ta Kaymakam Yılmaz, köy ziyaretlerinde bulundu
        Ayancık'ta otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Ayancık'ta otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Türkeli'de ormanlık alanda rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
        Türkeli'de ormanlık alanda rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti