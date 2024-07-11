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        Sinop'ta apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde dört katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:14 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:14
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        Sinop'ta apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop’un Gerze ilçesinde dört katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçe merkezi Çarşı Mahallesi’nde dört katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında çatı katında hasar oluştu.

        Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı da olay yerine gelerek, olayla ilgili bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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