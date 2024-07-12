Sinop'ta düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

Bu sırada düğünde bulunan E.Ç, sırtına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yapraklı köyünde düzenlenen düğün sırasında bazı kişiler tarafından tabancayla havaya ateş edildi.

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