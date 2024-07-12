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        Sinop'ta düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

        Sinop'ta düğünde havaya açılan ateş sonucu yorgun merminin isabet ettiği kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:03 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:03
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        Sinop'ta düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
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        Sinop'ta düğünde havaya açılan ateş sonucu yorgun merminin isabet ettiği kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yapraklı köyünde düzenlenen düğün sırasında bazı kişiler tarafından tabancayla havaya ateş edildi.

        Bu sırada düğünde bulunan E.Ç, sırtına isabet eden yorgun mermiyle yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        E.Ç, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Jandarma, zanlının yakalanması için soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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