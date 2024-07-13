Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Demircan'ın annesinin cenazesi defnedildi
Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Demircan'ın annesinin cenazesi, toprağa verildi.
Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Demircan'ın annesinin cenazesi, toprağa verildi.
Demircan'ın vefat eden annesi Naziye Demircan için Boyabat Hacı Ergün Gürbüz Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Naziye Demircan'ın cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye Demircan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, Sinop Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman ile vatandaşlar katıldı.
Özarslan, Demircan ailesine başsağlığı diledi.
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