Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta dere ıslahı çalışmaları başladı

        Sinop'un Ayancık ilçesinde, risk azaltma faaliyetleri kapsamında dere ıslahı çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta dere ıslahı çalışmaları başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Ayancık ilçesinde, risk azaltma faaliyetleri kapsamında dere ıslahı çalışması başlatıldı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında imzalanan protokol kapsamında Zaviye köyünde gerçekleştirilen programda, iş makineleriyle dere ıslahı çalışması gerçekleştiriliyor.

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, törende yaptığı konuşmada, yalnızca afet öncesi değil, afet sırasında da müdahale etmek için iş makinelerinin bölgede bulunacağını belirterek, "Şu anda yapılan bu harcama, ileride yapılacak 15 katı harcamadan bizi tasarruf ettirecek. Sinop'ta 21 dere bulunuyor, toplam uzunlukları 150 kilometre. Derelerimizden yaklaşık 1,5 milyon metreküp malzemeyi alacaklar." dedi.

        AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise Ayancık ve Türkeli bölgesi için önemli bir programı gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "2022 yılında yaşadığımız sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Sel felaketinde şehir merkezine odaklandık ancak köylerimizde yaşanan tahribat çok daha büyüktü. Öncelikle şehir merkezini hızlı şekilde ayağa kaldırmak üzere aksiyon aldık. Kırsal alandaki işlerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İş makinelerinin Ayancık'a kazandırılmış olması, burada DSİ'nin yürüteceği çalışmalar açısından çok önemli." diye konuştu.

        DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ile kaymakamlar ve kurum amirlerinin de katıldığı programda konuşmaların ardından dere ıslah çalışmasına başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        Turizmcilerden 'kapıda vize' açıklaması
        Turizmcilerden 'kapıda vize' açıklaması
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        Maximin problem!
        Maximin problem!
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Erzurum'a hızlı tren
        Erzurum'a hızlı tren
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat

        Benzer Haberler

        Sinop'ta tünelde devrilip alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta tünelde devrilip alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Demircan'ın annesinin cenaz...
        Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Demircan'ın annesinin cenaz...
        Sinop'ta düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
        Sinop'ta düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
        Sinop'ta, "8'inci Yılında 15 Temmuz Paneli" düzenlendi
        Sinop'ta, "8'inci Yılında 15 Temmuz Paneli" düzenlendi
        Sinop'ta apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
        Sinop Valisi Özarslan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret
        Sinop Valisi Özarslan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret