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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, evlendi

        Amasya'nın Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, memleketi Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 05:22 Güncelleme: 14.07.2024 - 05:25
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        Gümüşhacıköy Kaymakamı Büyükkaymakcı, evlendi
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, memleketi Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

        Büyükkaymakcı,​​​​​​​ Gerze ilçesindeki bir otelde düzenlenen düğünle yaşamını Tuana Mutlu ile birleştirdi.

        Düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, Kastamonu Pınarbaşı Kaymakamı Serkan Tokur, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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