Sinop'ta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satışı yapan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, uygulama noktasında durumlarından şüphelendikleri motosikletteki 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 9,22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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