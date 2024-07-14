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        Sinop'ta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:02 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:02
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        Sinop'ta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satışı yapan kişileri yakalamaya yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, uygulama noktasında durumlarından şüphelendikleri motosikletteki 2 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında 9,22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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