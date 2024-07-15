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        Gerze'de çıkan örtü yangını söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını, büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 12:03 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:03
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        Gerze'de çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Sinop'un Gerze ilçesinde çıkan örtü yangını, büyümeden söndürüldü.

        19 Mayıs Mahallesi sanayi sitesinin bölgesinde örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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