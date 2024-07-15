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        Sinop'ta TCSG-72 Gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı

        Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla TCSG-72 Gemisi, ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:54 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:56
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        Sinop'ta TCSG-72 Gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı
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        Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla TCSG-72 Gemisi, ziyarete açıldı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sinop Limanı'na demirleyen gemiyi çok sayıda kişi ziyaret etti.

        Gemi personeli tarafından ziyaretçilere, geminin teknik donamını ve görev alanlarıyla ilgili bilgi verildi.

        Gemi, gün boyunca ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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