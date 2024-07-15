Dikmen'de "15 Temmuz" dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı

Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, Belediye Başkanı Adnan Acar ile diğer katılımcılar, şehitliklere ve şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Sinop'un Dikmen ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

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