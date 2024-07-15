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        15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gerze Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna yemek düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 20:35 Güncelleme: 15.07.2024 - 20:35
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        15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gerze Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ile gaziler ve aileleri onuruna yemek düzenlendi.

        Gerze Kaymakamı Deniz Arabacı, burada yaptığı konuşmada, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerle yakınlarına da hayırlı ömür diledi.

        15 Temmuz gecesi Türkiye'yi, demokrasiyi, Cumhuriyeti ve aydınlık geleceklerini yok etmek isteyen vatan hainlerinin harekete geçtiğini belirten Arabacı, "Milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak milletimiz bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi." dedi.

        Gerze Müftüsü Mustafa Aktaş'ın şehitler için dua ettiği programa Gerze Cumhuriyet Savcıları Elif Kuzu ve Serhat Ulu, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş, Gerze Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fevzi Korkmaz, Gerze Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürü Aziz İstanbullu de katıldı.

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