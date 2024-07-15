Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Sinop'un Boyabat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi önünde başlayan Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü, Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Hükümet konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hasan Kara, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu dua edildi, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.