Sinop'ta düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yapraklı köyünde düzenlenen düğün sırasında tabancayla havaya ateş edildi.
Sırtına yorgun mermi isabet etmesiyle yaralanan E.Ç, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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