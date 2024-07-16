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        Sinop'ta düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:44 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:44
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        Sinop'ta düğünde sırtına yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde, düğünde havaya ateş edilmesi sonucu yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yapraklı köyünde düzenlenen düğün sırasında tabancayla havaya ateş edildi.

        Sırtına yorgun mermi isabet etmesiyle yaralanan E.Ç, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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