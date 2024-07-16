Erfelek'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Program, 15 Temmuz darbe gecesi görüntülerinin yer aldığı videoların izlenmesi ve ilahi dinletisi ile son buldu.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okunmasının ardından, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dualar okundu.

Sinop'un Erfelek ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.