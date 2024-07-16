Gerze'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Canlarını feda etmekten çekinmeyen vatandaşların büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini belirten Aktaş, şehitlere rahmet, gazilere de şükranları dile getirdi.

Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Sinop'un Gerze ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

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