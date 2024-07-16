Gerze'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Sinop'un Gerze ilçesinde Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Program, 15 Temmuz darbe gecesi görüntülerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi izlenmesi ve İlçe Müftülüğü ekibinin ilahi dinletisi ile devam etti.